「男から何度蹴り倒されても、しぶとく立ち上がる。彼女はそんな子でした」 ラブホテル密会報道にゆれる小川晶(あきら)・前橋市長（42）。何が彼女を形作ったのだろうか。同級生たちに取材して、少女時代から辿ってみると――。9月下旬に「NEWSポストセブン」がラブホ密会を報じて以降、騒動は収まる様子がない。「相手との合流に公用車を使ったこともあり、説明に追われています。市議会や報道陣には10回以上のラブホ通