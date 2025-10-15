この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 「顔がさあw」飼い主を見下ろすような愛猫に爆笑の4.6万いいね やくまろ(@89maro_neko)さんの投稿したお写真です。ペットと暮らしていると一瞬一瞬の表情全てがかわいく見えて、癒しですよね。やくまろさんは、膝の上で