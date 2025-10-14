オランダに拠点を置く中国資本の半導体メーカー「Nexperia」の経営権を、オランダ政府が冷戦時代に制定された緊急法を用いて掌握したことが分かりました。オランダ政府によれば、この決定は緊急時にNexperiaの製品を確保するのが目的とのことです。中国側は「地政学的な偏見だ」と反発しています。Minister of Economic Affairs invokes Goods Availability Act | News item | Government.nlhttps://www.government.nl/latest/news