今年10月に42年目の期を迎えた、あきんどスシロー大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、「厚切りびん長まぐろ」と「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」を10月14日から期間限定で、120円〜（以下、税込み）で販売します。さらに、本鮪（マグロ）の赤身、中とろ、大とろがセットになった「本鮪3貫盛り」が360円〜で発売。「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」は、一つがオリジナルの煮切りしょうゆで漬けにした切り