現在U-20ワールドカップが開かれているチリの国土は南北に細長く、国土の多くが太平洋に面している。そのため、チリでは新鮮でおいしい海産物にありつけるが、実際に訪れた印象で言えば、やはりここは山の国だ。首都のサンティアゴを歩いていても、常にアンデス山脈が臨め、すでに到着から何日も経っているのに、その雄大さには目を奪われる。なかでも印象深いのは、日本が今大会で４試合中３試合を戦った、エスタディオ・ナ