◆学生３大駅伝開幕戦 出雲駅伝（１３日、島根・出雲市出雲大社正面鳥居前スタート、出雲ドーム前ゴール＝６区間４５・１キロ）昨季の大学駅伝２冠の国学院大が２時間９分１２秒で２年連続３度目の優勝を果たした。２位に名門の早大、３位に駅伝巧者の創価大が続いた。昨季の箱根駅伝王者の青学大は２〜４区終了時点で関東勢最下位の１１位とまさかの大苦戦で７位に終わった。第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市