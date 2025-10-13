「小川市長の説明にはウソがあると思うんです」──そう語るのは、知人の夫の不倫疑惑をきっかけに群馬県前橋市の小川晶市長（42）の"ラブホ通い"に気づいたAさんだ。【写真】ラブホテルから出てきた小川市長と既婚男性など小川市長は問題発覚後すぐに記者会見を開いて「（ラブホテルでは）仕事の相談や打ち合わせをしていた」などと釈明し、記事の内容についても一部否定した。しかし納得する市民は少なく「説明責任を果たして