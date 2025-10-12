2025年10月8日、中国メディアの紅星新聞は、国慶節・中秋節連休に広東省の高速道路サービスエリアで置き去りにされたと話題になった小犬が、飼い主との再会を果たしたと報じた。記事によると、広東省清遠市を通る京港澳高速道路の高崗サービスエリアで連休初日の1日、小犬1匹が女性用トイレの前でじっと待ち続ける様子がSNS上で公開されて拡散し、関心を集めた。サービスエリアの関係者は小犬を一時的に保護した後、エリア内にある