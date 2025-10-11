「公明党の最高意思決定機関である10月9日の党中央幹事会で、すでに連立離脱の方針は固まっていました」こう明かすのは、公明党の支持団体である創価学会の地方幹部だ。この地方幹部は10月8日の本誌記事で「ここまで足蹴にされて、黙っているわけにはいられない」と、公明党の連立離脱を示唆していたのが、10日、それが現実になった。大手紙の政治部記者が語る。「公明党の連立離脱が現実味を帯びてきたころから、自民党内も大混