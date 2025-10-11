住民の憩いの場である公園を車で荒らし、そのあまりの痕跡に「ドリフトしたのか？」と全国的なニュースになった暴走事件。公園を荒らした際に使用した車両が、白のRV車だったことがわかりました。 【画像】犯行に使った車、荒らされた公園、公園の今 ※画像提供山形県警 これが、逮捕された男が乗っていた車です。かなり大型の車であることがわかります。この車で公園に入り、強引に走り回ったということです。 しかし