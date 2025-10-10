美容皮膚科学発のスキンケアブランド「ドクターシーラボ®」から、毎年人気のホリデーコフレが登場します。2025年は、カラフルでポジティブなメッセージが魅力のアーティスト・SHOGO SEKINE氏とのコラボレーション。ビタミンC配合の化粧水や乳液、クレンジングを詰め込んだ「透明感ケアセット」は、肌も心もハッピーに満たしてくれる限定アイテムです♡ SHOGO SEKINE氏のア&#