ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINEのホリデーコフレ♡

美容皮膚科学発のスキンケアブランド「ドクターシーラボ®」から、毎年人気のホリデーコフレが登場します。2025年は、カラフルでポジティブなメッセージが魅力のアーティスト・SHOGO SEKINE氏とのコラボレーション。ビタミンC配合の化粧水や乳液、クレンジングを詰め込んだ「透明感ケアセット」は、肌も心もハッピーに満たしてくれる限定アイテムです♡

SHOGO SEKINE氏のアートで彩る限定デザイン



ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025

「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025（透明感ケアセット）」は、SHOGO SEKINE氏のアートワークを施したオリジナル巾着袋付き。

彼の代名詞でもあるカラフルなタイポグラフィーとフラワーモチーフが、毎日のスキンケアをときめく時間に変えてくれます。

ニューヨーク育ちの感性で描かれたイラストには、「自分らしく輝いて」というメッセージが込められています。

ビタミンCで叶えるリミットレスな透明感



VC100エッセンスローションEX

VC100エマルジョンEX

VC100ホットピールKEANAクレンジング

セットは豪華な商品が！

整肌成分のビタミンC（パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルリン酸Na）を配合した人気の「VC100エッセンスローションEX」。

そして「VC100エマルジョンEX」「VC100ホットピールKEANAクレンジング」が入っています。

乾燥しやすい季節も、うるおいと透明感を感じるなめらかな肌へ導きます。価格は8,580円（税込）。公式オンラインショップでは10月9日（木）から、全国の店舗では11月17日（月）より数量限定発売です。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな「ドクターシーラボ®×SHOGO SEKINE ラッキーバック 2025」。

明るい色彩とビタミンCの力で、肌も心もリセットされるような幸せなスキンケア時間を届けてくれます。ホリデーシーズンにふさわしい、ラグジュアリーでポジティブな限定コフレ♡

数量限定のこの機会に、あなたの“透明感”をアップデートしてみては？