全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の焼き鳥店『焼鳥きなり』です。味の濃い白黄の卵と鶏スープが溶け合う、旨みしっかり丼ランチの名物は「こだわり玉子の親子丼」。全卵2個と種類の異なる卵黄1個を使い、食感や味わいに変化をつけている。さらに、夜に使う鶏ガラでとったスープで仕上げることで旨みが倍増！ご飯もたっぷりでサラダや小鉢も付いてボリューム満