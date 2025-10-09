英語を上手に発音するにはどうすればいいか。語学コーチのタカサカモトさんは「たとえば“right now”の“t”は完全に発音せず、頭の中で『言ってるつもり』になるだけでネイティブには通じる。音の流れを意識して反復練習することが重要だ」という――。※本稿は、タカサカモト『日本育ちが世界で戦うためのアスリート流英語習得術』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／undrey※写真はイメージです - 写