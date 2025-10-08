10月7日、大井競馬場でレディスプレリュード（Jpn2・3歳上牝・ダ1800m）が行われ、菱田裕二騎乗のビヨンドザヴァレー（牝5・栗東・橋口慎介）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は4186人で前年比96.8%（4324人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【レディスプレリュード】大激戦のゴール前！初ダート・ビヨンドザヴァレーが大外から差し切る総売得金は26億6062万4470円観客動員は前年比96.8％●レディスプレリュード 売