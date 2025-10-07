私（シオリ、49歳）は夫（ケンゴ、53歳）と10歳の息子（スバル）との3人家族。都内在住です。父（ハルマサ、83歳）と母（セツ、80歳）は地方にいます。父は高圧的な人で、母は父に従うのが当たり前だと思っています。そんな両親に嫌気がさした遠方に住む兄（マサト、55歳）は帰省しなくなり、私は2年に1回くらいしか帰省しません。先日、父が骨折したと聞いた私は久しぶりに帰省しました。しかし実家で私が今後の話を切り出すと、