本人も、監督も、チームも、サポーターも、誰もが待ち望んでいた一発だ。セルティックは10月４日、スコットランドリーグ第７節のマザーウェル戦で、３−２とホームで勝利を収めた。タイスコアで迎えた終了間際のアディショナルタイムに決勝点をあげたのは、先発フル出場した前田大然だ。左サイドから崩したセルティックは、ボックス内に進入したミシェル＝アンジェ・バリクウィシャの折り返しに、ゴール前へ飛び込んだ前田が