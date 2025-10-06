16強が出揃った。チリで開催中のU-20ワールドカップで、現地10月５日にグループステージの全日程が終了した。各組の上位２か国と各組３位の上位４か国がノックアウトステージに進出。A組では日本とチリ、B組ではウクライナ、パラグアイ、韓国、C組ではモロッコ、メキシコ、スペイン、D組ではアルゼンチンとイタリア、E組ではアメリカ、南アフリカ、フランス、F組ではコロンビア、ノルウェー、ナイジェリアが勝ち進んだ。FIFA