大坂・関西万博も終わりに近づく中、大人気となった公式キャラクター・ミャクミャクをデザインした山下浩平氏が手がける「ミャクミャク誕生の物語」を描いた絵本が発売されることが発表された。SNSでも話題が広がり、発売は2025年11月下旬だが、予約を受けているフェリシモによると、予約数は10月6日に1万部を突破した。さらに、一部の万博オフィシャルストアは万博終了後も営業を継続するとしており、「ミャクミャクブーム」は終