菓子専門店「シャトレーゼ」は10月3日から、『秋フェア』を開催している。芋や栗を使ったケーキなどの期間限定スイーツを販売するもの。フェア開催期間は店舗によって異なり、公式サイトから確認できる。シャトレーゼ『秋フェア』20252025年『秋フェア』の販売ラインアップは以下の通り。◆香るキャラメルと焼き芋クリームのズコット芋とキャラメルを組み合わせ、香ばしいほうじ茶の香りが特徴の大人の秋スイーツ。塩味をきかせた