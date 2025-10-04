「なぜ"待たせる"体験がお客様の満足度を上げるのか？通常では考えられないが効果抜群な"逆説マーケティング"を教えます。」と題した動画で、マーケティングコンサルタントであるりゅう先生が、“ウェイトマーケティング”について熱く語った。多くの企業が「お客様をできるだけ待たせないことがサービス」と考える中、りゅう先生は「待たせたもの勝ちマーケティング」、いわば「待たせれば待たせる