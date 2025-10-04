スマホケースが充実したダイソーで、またまた画期的なスマホケースを発見！ケースの一部になじむ形でスタンドが付属しているから、見た目も実際のボリュームもスマート。スマホスタンドを別に持ち歩く必要がなく、使いたい時に広げるだけで手軽にスタンド式になるという優れものです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レンズスタンド式ケース（アイフォーン用、15＆14、モノクロ）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ