コレただのケースじゃない！プチプラなのに気が利いてる！100均スマホグッズ

スマホケースが充実した ダイソー で、またまた画期的なスマホケースを発見！ケースの一部になじむ形でスタンドが付属しているから、 見た目 も実際のボリュームもスマート。スマホスタンドを別に持ち歩く必要がなく、使いたい時に広げるだけで手軽にスタンド式になるという優れものです。

商品情報

商品名：レンズスタンド式ケース（アイフォーン用、15＆14、モノクロ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

どこかにスタンドが隠れてる？！『レンズスタンド式ケース』

ダイソーの電気小物売り場で、画期的なスマホケースを見つけました。『レンズスタンド式ケース（アイフォーン用、15＆14、モノクロ）』という商品です。見た目はとってもシンプル。乳白色のスケルトンデザインに今っぽさがあります。iPhone15と14に対応したケースです。

実際にスマホに取り付けてみると、こんな感じ。取り付けも取り外しもスムーズ。ただ、どこにスタンドがあるのかな？と思っていたら…。

カメラのレンズカバーの部分に注目！じつは、このレンズカバーの部分が開いてスタンドになる仕組みなんです。一見スタンドと分からないくらいなじんでいるので、ビックリしました。スタンドを使わないときでも、これならスマート。スタンド式なのにケースに厚みがあまりなく、かさばらないのは嬉しいですね。

レンズカバーをパカッと開くと、こんな感じでスタンドに変身！スマホスタンドを別に持ち歩く必要がなく、使いたい時にレンズカバーを広げるだけでOKなのが超便利。レンズカバーとケースの接続部分の動きが少し硬いのですが、その分、角度調整ができるので、むしろ使い勝手が良いです。

ボタンが押しやすくて充電ケーブルの根本も干渉しづらい！

嬉しい特徴は、もうひとつ。ケース自体が薄めでサイドのボタン部分は開いているデザインなので、とってもボタンが押しやすい！これってスマホを使う上で、かなり大事なポイントですよね。

また、ストラップシートを挟めるタイプの構造で、充電ケーブルの根本が干渉しづらいのもありがたい特徴です。

ちなみに、ダイソーでは他にもスタンド式のスマホケースが販売されています。『バイカラーレンズカバースタンド式ケース（アイフォーン用、15＆14、クールカラー）』は、バイカラーのデザインが可愛いスマホケース。

レンズカバーをスタンドとして使える上に、カバーの部分だけを完全に取り外せるのが高評価ポイント。他のカラーの商品のレンズカバーと交換することができるから、着せ替えも楽しめちゃいますよ。

今回は『レンズスタンド式ケース（アイフォーン用、15＆14、モノクロ）』をご紹介しました。レンズカバーを開くだけでスタンドになる便利なスマホケース。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。