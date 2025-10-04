男性の肩をポンポンと群馬県の小川晶前橋市長（42）の“魔性ぶり”がクローズアップされている。市幹部職員の既婚男性Ａさんとラブホテルで10回以上面会した問題を巡り、小川市長は10月２日、市議全員に説明する会合を開いた。出席議員によると、時折涙ぐみながらも男女の関係は一貫して否定。「10：０で私の責任だ」と怪しまれる行動をとったことを反省していたという。一方で、Ａさんがこのタイミングで降格処分を受けたという報