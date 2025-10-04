季節の移ろいを感じる秋。花王の入浴剤ブランド「バブ」から、2025年10月4日より数量限定で「金木犀の香り」と「銀木犀の香り」が登場します。甘く華やかな金木犀と、やさしく爽やかな銀木犀。それぞれの香りが秋の夜を彩り、心と体を優しく包み込みます。疲れを癒しながら、特別なバスタイムをお楽しみください。 秋を彩る♡バブ金木犀と銀木犀の香り 「バブ 金木犀の香り」は甘く華やかでノスタルジックな香りを、そし