バブから秋の贈り物♡金木犀&銀木犀の限定入浴剤が登場

季節の移ろいを感じる秋。花王の入浴剤ブランド「バブ」から、2025年10月4日より数量限定で「金木犀の香り」と「銀木犀の香り」が登場します。甘く華やかな金木犀と、やさしく爽やかな銀木犀。それぞれの香りが秋の夜を彩り、心と体を優しく包み込みます。疲れを癒しながら、特別なバスタイムをお楽しみください。

「バブ 金木犀の香り」は甘く華やかでノスタルジックな香りを、そして「バブ 銀木犀の香り」は清らかで爽やかな香りを楽しめる数量限定アイテム。

パッケージには秋の夜に咲く金木犀や銀木犀、女性と猫の物語が描かれており、眺めるだけでも季節感を味わえます。リラックスと共に、秋ならではの香りをぜひ堪能してみてください。

両商品ともに医薬部外品で、血流を促進し疲労・肩こり・腰痛・冷え症を和らげる効能があります。

炭酸の力と「あったかベール成分*」（硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム）が全身をやさしく温め、芯からほぐれる心地よさを実感できます

。入浴中はもちろん、湯上がり後のポカポカ感が続くのも魅力です。

数量限定！秋の贈り物にもおすすめ

「バブ 金木犀の香り」はノスタルジックイエロー（色つき透明）、「バブ 銀木犀の香り」はディープナイトブルー（色つき透明）の湯色で登場。内容量は40g×12錠入りで、価格はオープン価格。

全国の店舗やオンラインで購入できます。ちょっとしたギフトや、自分へのご褒美にもぴったりのアイテムです♪

秋の香りで癒しのひとときを♡

秋の夜を彩る「バブ 金木犀の香り」と「バブ 銀木犀の香り」。香りや湯色だけでなく、温浴効果や炭酸力で疲れた体を優しくケアします。

大切な人への贈り物や、自分だけのリラックスタイムに。今だけの数量限定アイテムで、心も体も温まる秋のバスタイムを楽しんでみませんか？