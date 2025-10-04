今回ご紹介するのはダイソーで見つけた組み立てる段ボールチェアです！その名の通り、素材は段ボール。ただ組み立ててイスの形にしただけなので、正直不安だったのですが、想像以上に丈夫だったのでご紹介します。軽量で持ち運びやすく、処分もラクラク。災害の備蓄から、アウトドアなどの一時利用におすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かんたん組立て段ボールチェア価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ