信用して良いんだよね？！「はじめはちょっと怖い…」段ボールを折って作る100均椅子

今回ご紹介するのは ダイソー で見つけた組み立てる段ボールチェアです！その名の通り、素材は段ボール。ただ組み立ててイスの形にしただけなので、正直不安だったのですが、想像以上に丈夫だったのでご紹介します。軽量で持ち運びやすく、処分もラクラク。災害の備蓄から、 アウトドア などの一時利用におすすめですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：かんたん組立て段ボールチェア

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

段ボールで作るイス…？ダイソーで見つけたアイディア商品

ダイソーのアウトドアグッズで気になるアイテムを発見！その名も『かんたん組立て段ボールチェア』です。

工具不要で軽量の段ボールチェアを作れるというアイテム。災害の備蓄用としてはもちろん、イベントや展示会、お花見やバーベキューなど一時的に使って、処分がしやすいというアイディア商品です。

封を開けてみると、何の変哲もない段ボールが登場…。本当にこれでイスが作れるのでしょうか…？

組み立て図はパッケージにイラスト付きで記載されています。さっそくこの通りに組み立てていきましょう。

意外と丈夫！持ち運びも処分もラクラクな『かんたん組立て段ボールチェア』

まずは本体側面を固定していきます。スジがある面が内側で、穴が開いている方はフラップを内側に倒します。

差し込む側はツメの耳を外側に折って、穴に差し込み、外側で閉じた耳を広げて固定します。

側面の固定をするとこんな感じ！

あとは座面をそれぞれ差し込んで…。

あっという間に段ボールチェアの完成です！段ボールなのでもちろん軽量で、持ち運びはもちろん、完成したあとの移動もラクラクですよ。

耐荷重などはとくに記載がなかったのですが、試しに80kgの男性が座ってもらいました。座るときは心もとない感じがして怖かったのですが、ただし揺さぶらなければ座っていてもぐらつきがなく、安心して座れます。

筆者も座ってみましたが、意外と丈夫で驚きました！

真ん中部分は段ボールが組み合わさっているので丈夫ですが、支えのない部分がやや凹みます。あくまで一時的なアイテムという印象です。

なるべく荷物を軽くしたいアウトドアなどにもおすすめですが、もちろん湿気や水気には弱いのでその点には配慮が必要。それでもその場限りで使って、処分をすることを考えると手軽で便利なアイテムです。

今回はダイソーで購入した『かんたん組立て段ボールチェア』をご紹介しました。想像以上に丈夫で便利なアイテム。災害備蓄から、イベント時の一時的な使用にとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。