信用して良いんだよね？！「はじめはちょっと怖い…」段ボールを折って作る100均椅子
商品情報
商品名：かんたん組立て段ボールチェア
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
段ボールで作るイス…？ダイソーで見つけたアイディア商品
ダイソーのアウトドアグッズで気になるアイテムを発見！その名も『かんたん組立て段ボールチェア』です。
工具不要で軽量の段ボールチェアを作れるというアイテム。災害の備蓄用としてはもちろん、イベントや展示会、お花見やバーベキューなど一時的に使って、処分がしやすいというアイディア商品です。
封を開けてみると、何の変哲もない段ボールが登場…。本当にこれでイスが作れるのでしょうか…？
組み立て図はパッケージにイラスト付きで記載されています。さっそくこの通りに組み立てていきましょう。
意外と丈夫！持ち運びも処分もラクラクな『かんたん組立て段ボールチェア』
まずは本体側面を固定していきます。スジがある面が内側で、穴が開いている方はフラップを内側に倒します。
差し込む側はツメの耳を外側に折って、穴に差し込み、外側で閉じた耳を広げて固定します。
側面の固定をするとこんな感じ！
あとは座面をそれぞれ差し込んで…。
あっという間に段ボールチェアの完成です！段ボールなのでもちろん軽量で、持ち運びはもちろん、完成したあとの移動もラクラクですよ。
耐荷重などはとくに記載がなかったのですが、試しに80kgの男性が座ってもらいました。座るときは心もとない感じがして怖かったのですが、ただし揺さぶらなければ座っていてもぐらつきがなく、安心して座れます。
筆者も座ってみましたが、意外と丈夫で驚きました！
真ん中部分は段ボールが組み合わさっているので丈夫ですが、支えのない部分がやや凹みます。あくまで一時的なアイテムという印象です。
なるべく荷物を軽くしたいアウトドアなどにもおすすめですが、もちろん湿気や水気には弱いのでその点には配慮が必要。それでもその場限りで使って、処分をすることを考えると手軽で便利なアイテムです。
今回はダイソーで購入した『かんたん組立て段ボールチェア』をご紹介しました。想像以上に丈夫で便利なアイテム。災害備蓄から、イベント時の一時的な使用にとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。