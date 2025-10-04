サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズに搭載されるカメラ仕様が最終決定したと報じられています。 ↑ハードより撮影体験の向上を重視？ 韓国メディアのETNewsによると、Galaxy S26シリーズでは大幅なカメラ性能のアップグレードはほとんどなく、特にPro（従来の標準モデルの後継機）とUltraモデルは、S25シリーズと同じカメラ仕様を引き継ぐ見込みだと伝えられています。 唯一、超薄型モデルであるGalax