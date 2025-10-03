「下僕の苦労など知ったこっちゃない」【動画】「とんでもない異変」爆誕！ 黒猫の自由すぎる『8番出口』そんなコメントが添えられた、9秒ほどの動画が話題になっています。写っているのは、黒猫の「ノアール」ちゃん（5歳・女の子）。なんと、ウォーキングシミュレーターゲーム『8番出口』の地下通路を模したジオラマに、さっそうと現れました。『8番出口』のルールは、無限に続く日本の地下通路に閉じ込められたプレイヤーが、周