YouTubeチャンネルで「【高級車やん】e-powerプロがフォレスターに乗ったら・・やばすぎた」と題した動画が公開され、元電機エンジニアたか氏が、新型フォレスター（SHEV ストロングハイブリッド搭載モデル）に実際に試乗。その率直なインプレッションを熱く語った。 動画冒頭からたか氏は「ここまで高級な仕様になっているとはちょっと思ってなくて、めちゃくちゃびっくりしてます」「静粛性レベチじゃんって思っ