大切な歯を守るために、日々お家でできるセルフケアをサポートしてくれるアイテムを編集部が厳選！自分に合った機能性の高いアイテムをセレクトして、効率的にコツコツとお手入れすることが大切だ。 正しい磨き方に導いてくれるサポート体制がハンパない!! パナソニック音波振動ハブラシ ドルツEW-DT73実売価格3万5640円 約1mm幅の微細な振動、隅々まで入り込む極細毛、奥まで届く薄型ヘッドを採用で、歯周ポケット