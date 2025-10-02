秋山黄色が、新曲「Quest」を10月5日に配信リリース。あわせて、CDシングル『Quest』を11月12日に発売する。 （関連：【画像あり】秋山黄色、新曲「Quest」配信＆CDシングルジャケット） 同楽曲は、TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌として秋山黄色が書き下ろした楽曲だ。 新たに公開された配信ジャケットのアートワークに