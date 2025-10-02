ＡＩで生成された「ティリー」がタレント会社と契約する可能性があるとの報道を受け、ハリウッド関係者らは激しく反発している/From Particle6ニューヨーク（ＣＮＮ）人工知能（ＡＩ）が生成した「女優」が人間の俳優から激しい反発を受けている。キャラクターの制作者は、人間に取って代わるものではないと主張しているが、ハリウッドの多くの人々はその言葉を信じていない。これは映画業界で続くテクノロジーをめぐる論争の最新