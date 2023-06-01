「全国データ資源調査報告（2025年）」が29日、第9回デジタル中国建設サミットで発表された。人民日報アプリが伝えた。報告によると、中国のデータ資源規模は引き続き高い成長を維持している。2025年の全国の年間データ総生産量は前年比27．28％増の52．26ゼタバイト（ZB）に達し、成長率は前年より2．28ポイント上昇した。中国のデータ総生産量は世界全体の約27．44％を占めた。「トークン（Token）」とは、大規模AIモデルがデー