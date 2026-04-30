1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」（コロンビアスポーツウェアジャパン）が毎年提案している「MICKEY'S OUTDOOR CLUB COLLECTION」が今年も4月30日に登場する。今年は釣りからインスパイアされた特別仕様の「Mickey's Outdoor Club」となっており、ミッキーマウスのオリジナル柄プリントと紫外線対策機能を備えた、コロンビアオリジナルのフィッシングライ