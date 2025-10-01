ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、10月8日（水）から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」が販売される。＞＞＞3種類のおもちゃを画像でチェック！（写真6点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番