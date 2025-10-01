レッズとのワイルドカードシリーズ第１戦（ドジャースタジアム）に大谷翔平の真美子夫人が顔を見せた。３０日（日本時間１０日）、試合前にスタジアムで行われたフォトセッションに参加。ドジャース「夫人会」の集合写真がインスタグラムにアップされた。真美子夫人は後列左から６人目に立ち、ノースリーブのドレス姿で笑顔を見せている。真美子夫人はこれまでワールドシリーズのパレード、オールスター戦などイベントに時折姿