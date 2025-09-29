ハーゲンダッツからミニカップ「悪魔のささやき『チョコレート』」と「天使のおさそい『ホワイトチョコレート』」が2025年9月30日(火)から期間限定で登場します。どちらもチョコレートをテーマにしており、「圧倒的な濃厚感」は共通でありながら対照的な見た目と味わいと食感になっているとのこと。ハーゲンダッツから実物が送られてきたので、一足先に食べてその味を確かめてみました。ハーゲンダッツ ミニカップ悪魔のささやき『