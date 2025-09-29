Mizkanは9月9日、全国各地の「鍋開き」の時期を予想した「鍋前線2025」を発表した。今シーズンの「鍋開き」は9月中旬の北海道からスタートし、12月中旬の沖縄まで順調に南下していく見通し。同社はホームページで全国各地の「鍋開き」におすすめの最新アレンジ鍋レシピとして地域の魅力をゆるく取り入れた「まるで地元鍋」も公開。ミツカンは鍋が食べたくなる気温とされる「最低気温15℃」に注目し、全国各地で「最低気温15℃以下