スポニチスポニチアネックス

ソフトバンクが2年連続23度目のリーグ優勝 最下位からV字回復での連覇

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • パ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で優勝を決めた
  • 5月3日まで最下位からV字回復での連覇で、23度目のリーグ優勝
  • 小久保裕紀監督は史上4人目の就任1年目からの2年連続優勝となった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  2. 2. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
  3. 3. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
  4. 4. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
  5. 5. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
  6. 6. 東京と大阪「流行が1年違う」
  7. 7. エイズ 感染判明の3人に1人発症
  8. 8. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
  9. 9. 約300件の苦情&市職員も「不快」
  10. 10. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
  1. 11. 光代氏 離婚用のマンション存在
  2. 12. SHISHAMO 2026年6月で活動終了
  3. 13. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
  4. 14. よしのり氏 手術も入院もしない
  5. 15. 今田美桜 橋本環奈と圧倒的な差?
  6. 16. ホークス連覇 最下位からV字回復
  7. 17. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
  8. 18. Perfume ママになったら再結成か
  9. 19. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
  10. 20. 壊れにくい洗濯機のメーカー1位
  1. 1. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
  2. 2. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
  3. 3. 東京と大阪「流行が1年違う」
  4. 4. エイズ 感染判明の3人に1人発症
  5. 5. 約300件の苦情&市職員も「不快」
  6. 6. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
  7. 7. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
  8. 8. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
  9. 9. 日本での「不安」急増の理由
  10. 10. 市長がなぜ 市外のラブホを利用
  1. 11. 「本当の富裕層」ユニクロ着る訳
  2. 12. 夜職以外も?「裏バイト」の実態
  3. 13. 総裁選 学術的に「高市氏一択」
  4. 14. 赤ん坊の声…数年後遺体見つかる
  5. 15. 男性重傷 クマ駆除時に襲われた?
  6. 16. 勝ち逃げ世代の「老後不安」
  7. 17. 交番を燃やそうとしたか 男逮捕
  8. 18. 進次郎氏ステマ問題「感度鈍い」
  9. 19. 俳優の大和田伸也さんがぬいぐるみを「好き」と言えるようになるまで、今は「ぬい活が生きる原動力」
  10. 20. 会社の金で10億円の家購入? 批判
  1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
  2. 2. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
  3. 3. 4人惨殺「死刑があなたの定め」
  4. 4. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  5. 5. ステマ問題 流れ変える契機に?
  6. 6. 竹島の日式典「閣僚出席すべき」
  7. 7. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
  8. 8. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
  9. 9. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
  10. 10. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
  1. 11. 総裁選「国民の関心が薄い」
  2. 12. 小室さん母 沈黙破り自伝出版か
  3. 13. 足にオレンジシール その意味は?
  4. 14. パナ こがない電動自転車を発売
  5. 15. 不倫のバチ当たった 30代女性涙
  6. 16. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
  7. 17. 難病で「黄色い涙」を流した娘
  8. 18. 下着を被り配信 過激行動のワケ
  9. 19. 給食が食べられるカフェが始動
  10. 20. 万博で窃盗 撮り鉄Gの3つの犯罪
  1. 1. 中国で小学2年生の算数が物議
  2. 2. 中国で「失われた時代」再現か
  3. 3. タトゥー禁止 韓流人気に根付く
  4. 4. 韓国人が恐れる「奴隷島」に潜入
  5. 5. 規格外 NY超高級タワマンを訪問
  6. 6. 北が訪中へ 中国は今回が初めて
  7. 7. 「iPhone 17」どんな写真を記録?
  8. 8. 「ギャラを削られた」『暴君のシェフ』で中国語の演技を酷評された韓国俳優、心境を明かす
  9. 9. 1980年代の韓国女性コメディアン
  10. 10. 人気ゲーム会社の大型買収
  1. 11. 「暴君のシェフ」俳優が感謝示す
  2. 12. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
  3. 13. 東方航空 249便がバルセロナへ
  4. 14. 筑波大生不明 3月に差し戻し審
  5. 15. 韓で60代男 盗難車暴走の理由は
  6. 16. 露の領空侵犯 東欧で相次ぎ
  7. 17. 露 中国空挺部隊に装備提供へ
  8. 18. 米航空業界 手数料を課す方針か
  9. 19. FBI元長官を偽証罪などで起訴
  10. 20. 米移民係官 女性を押し倒される
  1. 1. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
  2. 2. 「実家は不要」世代からの意見
  3. 3. ブルボン「お手頃価格」に勝算
  4. 4. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
  5. 5. 毎日コンビニランチ お金持ちか
  6. 6. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
  7. 7. Androidでしかできないポイ活
  8. 8. ソフトバンクG主導の投資 全貌
  9. 9. 上階の共同トイレから汚物が落ちてくる音が…日曜劇場では描きにくい軍艦島の超過密空間のリアルな暮らし
  10. 10. 百貨店の売上 7カ月ぶりに前年超
  1. 11. 言いにくいことを伝えるとき「できる人」が使っている言葉3選
  2. 12. セブン「秋ほおばれ」で30品発売
  3. 13. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
  4. 14. 節税対策 実践的なポイント
  5. 15. 疲れない脳をゲームで鍛える方法
  6. 16. フジテレビ　CS放送をネットで配信
  7. 17. 18歳グラビアアイドル　名門女高退学騒動で「炎上」
  8. 18. トヨタ新車に年収200万の反応は
  9. 19. 太平洋セメント社長　福田修二 財務改善が急務 値上げ交渉を続ける
  10. 20. ブランドのバッグ、時計に1000万円超！−「元セレブ妻」の契約社員生活
  1. 1. 折り曲げて使えるLEDライト登場
  2. 2. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
  3. 3. ユーザーの要望に応えて誕生！ 硬派な「VAIO Z」のクラムシェルモデルを試す
  4. 4. ニュース読み放題Apple News+、さっそくハック。無料で雑誌まるごと読めるセキュリティの穴が報告
  5. 5. ちょっとゼイタクなオリンピック観戦を自宅で。ハイエンドテレビ注目の3モデル
  6. 6. ノースショアの伝説のサーファー、その人生というロングライド
  7. 7. 「ヒツジのいらない枕」17%OFFに
  8. 8. ホワイトハウスが一定のセキュリティ基準をクリアしたスマートデバイス向けの認証ラベル「U.S. Cyber Trust Mark」を発表
  9. 9. スマホが秒速で取り出せるバッグ
  10. 10. 複数のルーター機器の脆弱性修復アップデート、WebGUI管理画面は要注意 - JPCERT/CCレポート
  1. 11. 配達員語る今すべきキャンペーン
  2. 12. カプコンが「ロックマン DASH3」新ヒロインの投票を受付中、稲船氏によるどこか時代を感じるヒロインも
  3. 13. 英国の名車「ヴォクスホール」は、戦火の馬たちの命を救った
  4. 14. LINE：ディズニー ツムツム、クリスマスイベントカード「MerryChristmas」の1枚目をクリアしてプレミアムチケットとスキルチケットを獲得【ハウツー】
  5. 15. なぜ、鳩は頭を振りながら歩くのか
  6. 16. トイザらス限定 宇宙な3DS LL
  7. 17. “全裸×指1本”絶妙な自撮りが流行中
  8. 18. フラッグシップストア「au SENDAI」が12月28日に仙台にオープン！KDDI直営店史上最大規模で店内にはカフェも初併設――事前説明会に潜入してきた【レポート】
  9. 19. キヤノン、1.0型CMOSセンサーを搭載した4K60P対応の業務用小型ビデオカメラ「XF405/XF400」を発表
  10. 20. 1999年の今日、IBMからPalm OS搭載の「WorkPad」が発売されました：今日は何の日？
  1. 1. ホークス連覇 最下位からV字回復
  2. 2. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
  3. 3. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
  4. 4. カープ次期監督候補、軒並み脱落
  5. 5. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
  6. 6. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
  7. 7. F1 角田&ローソンに解雇可能性
  8. 8. 古田敦也氏 球界再編騒動を回想
  9. 9. 大相撲の優勝決定 超異例事態も
  10. 10. 世陸リレーで 桐生祥秀に異変が
  1. 11. 日本でのみ 世陸ファンサに衝撃
  2. 12. 史上初 大谷が複数回「50&20」を
  3. 13. 「50&20」以外にも 大谷の快記録
  4. 14. オリックス2年ぶりCS進出決定　山下舜平大投手388日ぶり復活勝利
  5. 15. ソン・フンミン落選…AFCに失望
  6. 16. W杯出場の韓国代表に「史上初」
  7. 17. ダルに内川「基準が分からない」
  8. 18. 東浦vs豊田工
  9. 19. 期待の星 ヤク投手にドロ沼問題
  10. 20. 突如真美子さんの動画削除される
  1. 1. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
  2. 2. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
  3. 3. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
  4. 4. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
  5. 5. 光代氏 離婚用のマンション存在
  6. 6. SHISHAMO 2026年6月で活動終了
  7. 7. よしのり氏 手術も入院もしない
  8. 8. 今田美桜 橋本環奈と圧倒的な差?
  9. 9. Perfume ママになったら再結成か
  10. 10. 靖国参拝「高市氏は明言すべき」
  1. 11. 柳丸さん急逝 体調不良の訴えも
  2. 12. 水卜アナ 2ショットのお相手は
  3. 13. ラブホ密会に便乗 ツッコミ殺到
  4. 14. FRIDAY直撃から14年 今や2児の親
  5. 15. 松嶋&反町夫妻の壮大な伏線回収
  6. 16. SHISHAMO活動終了へ「青春が…」
  7. 17. 「あんぱん」心配されていた悲劇
  8. 18. 坂口健太郎の尋常でないモテぶり
  9. 19. ローサと離婚後 のんきな投稿か
  10. 20. 堀江氏 収監時にNGにされたこと
  1. 1. ビアパパとGODIVAがコラボ
  2. 2. 機能的 ダイソーの330円バッグ
  3. 3. Netflixヒロイン役 宮粼優の素顔
  4. 4. 人気アニメの最新グッズが登場
  5. 5. 「ゲーム不倫」夫にも捨てられる
  6. 6. 本物そっくり じゃがポックル
  7. 7. 女のカラダは魚介が必須！サーモン、牡蠣でキレイになる！
  8. 8. 嫉妬しない方法を知りたい！自信を付けて魅力的な彼女になろう 
  9. 9. 彼はもうただの取引先！ 人生を支えてきた淡い心を封印し、仕事に専念します／サバイブとマリーミー（6）
  10. 10. ミッフィー70周年 限定アイテム
  1. 11. 野暮ったく見えない50代悩み解決
  2. 12. ユニ女が絶賛する注目のアイテム
  3. 13. 40・50代が垢抜ける“この色”！【ZARA】秋の1軍候補！「グレー色ジャケット」
  4. 14. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
  5. 15. マジ凄すぎ DAISO掃除グッズ5選
  6. 16. 虫を捕まえるためにお外にダッシュ！ 先生が思わず園児を止めに入ったワケは？
  7. 17. 19歳カップルに聞いた貯金事情
  8. 18. 三重に“TAOYA南志摩”オープン！　オーシャンビューを望む露天風呂付客室を展開
  9. 19. そばにいてくれるだけでいい。男性が「一緒にいてほしい女性」とは
  10. 20. 「今日はありがとう」だけじゃない！彼の長文LINEに隠された本命サイン

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得