ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > ソフトバンクが2年連続23度目のリーグ優勝 最下位からV字回復での連… 福岡ソフトバンクホークス 埼玉西武ライオンズ プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス ソフトバンクが2年連続23度目のリーグ優勝 最下位からV字回復での連覇 2025年9月27日 21時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと パ・リーグは27日、ソフトバンクが今季139試合目で優勝を決めた 5月3日まで最下位からV字回復での連覇で、23度目のリーグ優勝 小久保裕紀監督は史上4人目の就任1年目からの2年連続優勝となった 記事を読む おすすめ記事 ＤｅＮＡ・三嶋が来季構想外に 胸椎黄色靱帯骨化症克服、現役続行を希望 ２４日２軍戦でラスト登板 2025年9月24日 4時0分 「僕たちの役割が大事」巨人から今年加入のソフトバンク伊藤優輔 待望の公式戦狃薛疔楜鮹賄佝弔2回無失点 2025年9月23日 20時22分 商大附と前橋商がベスト４へ 秋の高校野球準々決勝 2025年9月27日 18時29分 ヤクルト・高津監督 青柳の今後は「もう1試合投げさせて良い形で来年を」10・2甲子園示唆「演出です」 2025年9月22日 21時37分 巨人ドラ1新人・石塚裕惺はこんな男―― プロ初安打は「1軍の一員として認められたって一瞬だけなれた」 2025年9月23日 21時44分