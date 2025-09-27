27日午後、臼杵市で住宅と隣接する建物が焼ける火事がありました。住民の男性1人と連絡が取れておらず、警察が安否確認を急いでいます。 27日午後3時半過ぎ、臼杵市野田の無職、大津留美子さん（76）の家から火が出ていると付近の住民から警察に通報がありました。火は通報から3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅一棟が全焼したほか、隣接する建物も焼けました。警察によりますと、この家には大津さんと40代の息子