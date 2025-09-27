±±µÏ»Ô¤Ç½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡40Âå¤ÎÃËÀ½»Ì±¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¡°ÂÈÝ³ÎÇ§¤òµÞ¤°¡¡ÂçÊ¬
27Æü¸á¸å¡¢±±µÏ»Ô¤Ç½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»Ì±¤ÎÃËÀ1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬°ÂÈÝ³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
27Æü¸á¸å3»þÈ¾²á¤®¡¢±±µÏ»ÔÌîÅÄ¤ÎÌµ¿¦¡¢ÂçÄÅÎ±Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤Î²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð°ìÅï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÂçÄÅ¤µ¤ó¤È40Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î2¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÂçÄÅ¤µ¤ó¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬Â©»Ò¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£