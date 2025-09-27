ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > 東京ゲームショウ2025で「ROG Xbox Ally X」発表 関係者は興味津々 SU 市場 コラボレーション モデル プレジデント Xbox ローラ 初音ミク ノートPC ASUS 中国 マイナビニュース 東京ゲームショウ2025で「ROG Xbox Ally X」発表 関係者は興味津々 2025年9月27日 16時22分 リンクをコピーする 9月25日〜28日の期間中、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』。ゲームソフトの展示も見どころですが、このゲームを快適に遊ぶために欠かせないPC・デバイスメーカーも多数出展しています。今回は最近Xboxとのコラボレーションで「ROG Xbox Ally X」を発表したASUSのブースを見てきました。ASUSといえば、東京ゲームショウにおけるゲーミングデバイス・PC関連企業においても最大級の展開を続けていることで知られています 記事を読む おすすめ記事 MSI、人感センサー付モニター展示中！ 浮世絵ノートPCや近日発売「プロジェクトゼロ」シリーズ新製品も【TGS2025】 2025年9月25日 15時32分 ニトリ、お値段以上の快適ゲーミングチェア＆デスクを発売していた #TGS2025 2025年9月26日 23時0分 ハートビーツが東京ゲームショウ2025に出展｜ゲーム業界のITインフラを支援するフルマネージドサービスとAWS請求代行サービス 2025年9月22日 11時30分 本郷奏多「東京ゲームショウ」開会式でテープカット、ブース周遊でゲームに熱中 2025年9月26日 7時33分 最新デバイスが盛りだくさん！MSIブースの見所をピックアップレポート 2025年9月25日 15時50分