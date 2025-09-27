9月25日〜28日の期間中、幕張メッセで開催中の『東京ゲームショウ2025』。ゲームソフトの展示も見どころですが、このゲームを快適に遊ぶために欠かせないPC・デバイスメーカーも多数出展しています。今回は最近Xboxとのコラボレーションで「ROG Xbox Ally X」を発表したASUSのブースを見てきました。ASUSといえば、東京ゲームショウにおけるゲーミングデバイス・PC関連企業においても最大級の展開を続けていることで知られています