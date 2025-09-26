どうしたら人は思うように動いてくれるのか。大阪大学大学院教授の松村真宏氏は「人を動かす仕掛けには、創造性よりももっと重要な要素がある。それは親近性と新規性の二つだ」という――。※本稿は、松村真宏『なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Makhbubakhon Ismatova※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Makhbubakhon