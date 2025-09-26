広島・床田がマツダスタジアムの屋内練習場で調整し、自身今季最終登板となる26日のヤクルト戦（神宮）先発に備えた。広島の左腕では川口和久以来となる3年連続2桁勝利へ、ラストチャンス。8月26日の巨人戦で王手をかけて以降、9月は3戦3敗だけに「2桁勝ちたいし、最後に勝って終われたら一番いい。終わりよければ全てよしだと思うので」と力を込める。自身が今季積み重ねた安打数は14本。打撃でも「15本はいきたい」と意欲を