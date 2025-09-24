SBI新生銀行とSBI証券は、新たな預金商品「SBIハイパー預金」の申し込みを9月23日から受け付け、24日からサービスを開始する。SBIハイパー預金の金利は年0.42％（税引後 年0.3346％）で、SBI新生銀行の円普通預金の優遇金利（最大年0.40％）より0.02ポイント高く、同行最高水準となる。●SBI新生銀行×SBI証券「SBIハイパー預金」スタートSBIハイパー預金は、SBI新生銀行とSBI証券間の資金移動を自動化できる円普通預金で、SBI