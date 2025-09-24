【ニューヨーク＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空内に侵入したロシアの航空機は撃墜すべきとの考えを示した。米ニューヨークでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した際、記者団に語った。トランプ氏は会談冒頭、ロシアの領空侵犯を受けた場合に撃墜すべきかどうか質問されたのに対し、「そうすべきだと思う」と答えた。エストニアやポーランドなどロシ