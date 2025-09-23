達人の遠藤秀さんがやりました！9月17日に当せん数字「7604」に対して予想数字「7460」でボックス的中です。3月にはストレート的中（当せん金は81万円超）もあり、今年の達人は神がかっていますね。では、絶好調の達人、今回の予想を。「本命はバラナンバーで、『2』『3』『4』『5』『7』の組み合わせを狙います。ゾロ目は『44』『55』で勝負」達人の勢い、まだまだ続きそうです。続いて、出萌名人。「『8』と『9』を千の位