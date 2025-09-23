9月21日（日）の『有吉クイズ』では、さまざまな業界の人にとったアンケートを基に作成されたクイズに出演者が答える「気になる業界Q 100人を目指して聞きました」が放送された。「『エロい想像をかき立てる野菜といえば？』という質問に、アンケートに参加した成人向け漫画家が全員一致で答えた野菜は何か？」と出題されると、藤田ニコルが躊躇うことなく“ある解答”をして出演者たちを驚かせていた。【映像】成人向け漫画家なら